Börs: suuremad indeksid tõusid viie kuu tippu

New Yorgi börs. Foto: Reuters

USA aktsiaturud tõusid täna tublisti, millele aitas kaasa tehnoloogiasektori kallinemine ja Föderaalreservi eilne otsus, vahendab MarketWatch.

Standard & Poor’s 500 indeks tõusis kokku 1,1 protsenti ning jõudis peaaegu 2855 punktini. Dow Jonesi tööstuskeskmine kallines 0,84 protsenti, 25 964 punktini. Nasdaq Composite lisas 1,4 protsenti ja kauples päeva lõpuks 7839 punktil. Ühtlasi jõudsid suuremad indeksid viie kuu kõrgeima tasemeni.

Päev algas aktsiaturgudele kehvasti, sest Föderaalreserv teatas eile, et tänavu intresse enam ei tõsteta. Seda võeti esialgu negatiivse signaalina – kui intresse ei taheta tõsta, siis järelikult on majandusega probleem. Teisalt toetavad madalad intressid aktsiatesse investeerimist, sest need viivad võlakirjade tootluse ja seega ka nende atraktiivsuse madalamale. Samuti stimuleerivad madalad intressid majandust ja aktsiaturge.

“See on kinnitus, et turgudel oli õigus – meil ei ole nii agressiivset Föderaalreservi vaja,” ütles investeerimisfirma Haverford Trusti investeeringute juht Hank Smith. “Ootus on, et Föderaalreserv on ülejäänud aasta jooksul pildist väljas. Nüüd on see risk laualt maas ning saame keskenduda kaubanduskõnelustele.”

Hiina kaubandusminister kinnitas täna, et USA kaubandusesindaja Robert Lighthizer ja USA rahandusminister Steven Mnuchin külastavad Hiinat järgmisel nädalal. Apple’i aktsia tõusis täna 4,2 protsenti, sest investeerimisfirma Needham andis õunafirmale “tugeva” ostusoovituse.