Riigivõlakiri tooks Eestile arenguhüppe

Idee oma rahvalt laenu võtta, et see raha investeerida oma maa majandusse kõlab hästi ja enamik riike nii ka teeb, kuid mitte Eesti. Äripäev uuris ettevõtjatelt ja investoritelt, kas Eesti võiks emiteerida võlakirju ja millise tootluse juures oleks huvi nendesse investeerida.

Peeter Koppel: "Kas "null koma" intress oleks investorile atraktiivne? No ei oleks! Samas, kui raha on sellises täbaras keskkonnas (kas või osaliselt) vaja kuhugi parkida, siis mida sa hing hädaga teed? Nutad ja pargid." Foto: Raul Mee

Äripäevaga rääkinud investorite sõnul oleks riigi võlakirja vaja, kuid mitte selleks, et jooksva eelarveauke lappida. Kõigil on meeles hoiatavad näited Kreekast, Itaaliast, Islandilt ja paljudest teistest võlavangi jäänud riikidest. Aga pikaajalisteks investeeringuteks olulistesse projektidesse oleks seda vaja küll, sest see aitaks luua uusi töökohti, suurendada eksporti, anda tõuke uute kaupade ja teenuste tekkimisele aidata meie riik järele ELi arenenud riikidele.