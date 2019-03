Uber ostab Lähis-Ida konkurendi

Uberi logo auto peal San Franciscos USA-s. Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP/Scanpix

Globaalne sõidujagamisfirma Uber teatas, et ostab rivaali Careemi 3,1 miljardi dollari eest, et parandada enne aktsiate avalikku esmaemissiooni oma positsiooni Lähis-Ida turgudel, vahendab Reuters.

Uber andis teada, et ta maksab Careemi täisosaluse eest 1,4 miljardit dollarit rahas ning 1,7 miljardi dollari ulatuses konverteeritavates võlakirjades. Kauaoodatud tehing lõpetab üle üheksa kuu kestnud läbirääkimiste maratoni.

Konverteeritavad võlakirjad on võimalik Uberi aktsiateks konverteerida 55-dollarilise hinna pealt ühe Uberi aktsia vastu, mis tähendab 13%-list tõusu, võrreldes Uberi aktsia hinnaga viimasel raha kaasamise voorus rohkem kui aasta tagasi.

Tehing peaks osapoolte sõnul lõpule jõudma 2020. aasta esimesel kvartalil, mis tähendab, et Careemi tulemusi ei arvestada Uberi tulemustesse sisse börsil oleku esimestel kvartalitel. Uber peaks aktsiate avaliku emissiooni tegema aprillis, vähemalt 100 miljardi dollarilise väärtuse pealt.

Reutersi sõnul on tehing Uberi jaoks väga oluline, arvestades sellega, et Uberi globaalselt domineeriv positsioon seati küsimärgi alla, kui firma on suurte kahjumite tõttu müünud oma ärid Hiinas, Venemaal ja Kagu-Aasias.