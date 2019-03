Lyft plaanib turule tulla 23 miljardi dollari suuruse väärtuse pealt

Lyfti ja Uberi rakendus telefonis. Foto: SCANPIX/CHINE NOUVELLE/SIPA

Sõidujagamisfirma Lyft alustas esmaspäeval aktsiate esmase avaliku emissiooni tutvustusringiga, eesmärgiga ennetada Uberi aprillis algavat tutvustuskampaaniat. Börsi järelevalveametile esitatud dokumentidest selgub, et Lyfti väärtuseks on hinnatud kuni 23 miljardit dollarit, vahendab Reuters.

Lyft plaanib aktsiate turule viimisega kaasata kuni kaks miljardit dollarit, mis teeb firma eeldatavaks väärtuseks 23 miljardit dollarit. Lyftil on peaaegu 40% USA sõidujagamise turust, kuid firma on öelnud, et edasine kasv võib tulla suurema kahjumi arvelt.

Lyfti müügikäive oli 2018. aastal 2,16 miljardit dollarit, mis on kaks korda suurem kui 2017. aasta näitaja. 2018. aastal sai firma 911 miljonit dollarit kahjumit, võrreldes 2017. aasta 688 miljoni dollari suuruse kahjumiga.

Lyft plaanib turule tuua veidi üle 30 miljoni A-klassi aktsia, millel on väiksem hääleõigus kui B-klassi aktsiatel. Lyfti A-klassi aktsia pakkumise hinnavahemik on 62 kuni 68 dollarit. Firma peaks Nasdaqi börsil debüteerima LYFT sümboli all 29. märtsil.

Ülemaailmne sõidujagamisfirma Uber, mis reklaamib end globaalse logistika ja transpordifirmana, plaanib Reutersi allikate sõnul aprillis turule tulla 120 miljardi dollarilise väärtuse pealt, kuigi mõned analüütikud on Uberi finantsnäitajaid arvestades pidanud realistlikumaks 100 miljardi dollari suurust hinda.