Börs: aktsiaturg tõusis tänu positiivsetele sõnumitele Hiinast

Maaklerid New Yorgi börsil. Foto: Scanpix/REUTERS/Brendan McDermid

Aktsiaturg jätkas esmaspäeval tõusulainel, nii et USA aktsiaindeks S&P 500 jõudis uuele selle aasta tipule. Meeleolule andis positiivsust Hiinast tulevad tööstussektori uudised.

S&P 500 aktsiaindeks kerkis päeva lõpuks 1,16% 2867,19 punktini ning Nasdaqi indeks kerkis 1,29% 7828,91 punktini.

Hiina tootmissektor näitas märtsis viimase kaheksa kuu kiireimat kasvu. Hiina majanduse jahtumine on viimastel kuudel olnud oluliseks negatiivsete meeleolude allikaks, sest Hiina majanduse jahtumine mõjutaks olulisel määral kogu maailma majanduskasvu.

Hiina erafirma Caixini ja Markiti koostöös koostatud ostujuhtide indeks tuli märtsis 50,8 punkti peale, mis tähendab selle indeksi väljatulemist alla 50 punkti ehk kahanemise olukorrast. Analüütikute konsensus ootas selle indeksi jäämist teist kuud järjest 49,9 punkti peale. Ka Hiina riikliku statistikaameti poolt kogutud andmed näitasid, et tootmissektori väljalase märtsis kasvas, mis märgib selle näitaja kasvu esimest korda viimase nelja kuu jooksul.

Kaudselt näitab Hiina majanduse väljavaadete paranemist ka täna avaldatud statistika Hiina Macau kasiinosaarelt, kus kasiinode hasartmängukäive näitas märtsis vaid 0,4%-list vähenemist, kui Reutersi andmetel ootasid analüütikud keskmiselt 3%-list käibe alanemist.

See viis täna üles ka kasiinooperaatorite aktsiad ning eriti tõusid nende firmade aktsiad, mis tegutsevad suurelt Macaus. Nii kerkis Wynn Resortsi aktsia 8,4%, Las Vegas Sandsi aktsia 4% ning MGM Resortsi aktsia 3,6%.

Tähelepanuväärne oli Facebooki juhi Mark Zuckerbergi poolt nädalavahetusel avaldatud sõnum, milles ta kutsus üles tegema internetis avaldatava sisu jaoks “globaalselt harmoniseeritud reeglistikku,” nii et internetifirmad ei pea reeglistikuga tegelema iga riigi osas eraldi. Analüütikud toovad välja, et Zuckerberg ei soovi, et Facebookist peaks saama viimane kohtumõistja, kes otsustab, millist sisu võib avaldada ja millist mitte.

Täna ütles Facebooki järelevalve nõukogu direktor Brent Harris, et alustab avalikke konsultatsioone küsimuse osas, milline peaks olema järelevalve komisjon, kes teeb otsuseid postituste sisu üle. Facebooki aktsia kerkis täna tugeva turu toel 1,2% 168,70 dollarini.

Sõidujagamisfirma Lyfti edukas börsidebüüt võttis selle aktsia teisel kauplemispäeval negatiivse pöörde, kui Guggenheimi analüüsimaja tuli välja “neutraalse” soovitusega, öeldes, et ei oska prognoosida, kuidas Lyft kasumisse jõuab, kuna teadmata tegureid on liiga palju. Lyfti aktsia langes täna 11,9% 69,01 dollarini, olles veel kolm minutit enne kauplemispäeva lõppu alla 68 dollari tasemel. Lyfti IPO hind oli teatavasti 72 dollarit.

Toiduainetetööstusest tuli üks tehingu-uudis, kui USA firma Kellogg teatas, et müüb oma Keebleri küpsiseäri ning mitmed teised suupiste- ja magustoidubrändid Nutella tootjale Ferrerole 1,3 miljardi dollari eest. Kelloggi sooviks on oma tooteportfell kujundada selliseks, et seal on vaid suuremat kasvuvõimalust omavad tootegrupid. Investoritele ei paistnud see müügiuudis meeldivat, sest Kelloggi aktsia langes täna tõusva turu valguses 2,4% 56,03 dollarini.

Märkimist väärib nafta hinna edasine tõus, nii et USA Lääne-Teksase (WTI) naftasegu tõusis lausa 2,5% 61,63 dollarini barrelist. Brenti naftasegu hind tõusis 2,2% 69,07 dollarini barrelist (juuni futuurlepingu hind).