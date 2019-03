Börs: aktsiad tegid parima esimese kvartali alates 1998. aastast

Maaklerid New Yorgi börsil. Foto: Scanpix/REUTERS/Brendan McDermid

USA aktsiaindeksid reedel tõusid, viies S&P 500 aktsiaindeksi suurima esimese kvartali tõusuni alates1998. aastast. Tõusule aitasid kaasa edu USA ja Hiina kaubandusläbirääkimistes, ettevõtete head kvartalitulemused ning entusiasm sõidujagamisfirma Lyft õnnestunud börsidebüüdist.

S&P 500 indeks kerkis 0,67% 2834,4 punktini ning Nasdaqi indeks 0,78% 7729,32 punktini. Dow Jones’i tööstuskeskmine tõusis 0,82% 25 928 punktini.

S&P 500 indeks on kerkinud aasta esimese kolme kuuga 13% ning viimati oli indeksil sellest suurem tõus 1998. aastal, kui see tõusis esimese kolme kuuga 13,5%.

USA ja Hiina kaubandusküsimustes tuli välja järjekordne positiivne noot, kui USA rahandusminister Steven Mnuchin kirjutas Twitteris, et tema ja USA kaubandusesindaja Robert Lighthizer on lõpetanud “konstruktiivsed kaubanduskõnelused Pekingis.” Mnuchin lisas, et ootab rõõmuga Hiina asepeaministrit Liu Hed Washingtoni, et järgmisel nädalal läbirääkimisi jätkata.

Kasutatud autode müüja CarMaxi aktsia oli reedel 9,6% suuruse tõusuga S&P 500 indeksi suurim tõusja, kui ettevõte teatas oodatust paremast puhaskasumist veebruaris lõppenud kvartalis. CarMaxi aktsiapõhine kasum kasvas 1,13 dollarini, võrreldes analüütikute oodatud 1,04 dollariga. Firma käive kasvas 4,08 miljardi dollari pealt 4,32 miljardi dollarini, mis jäi veidi alla analüütikute oodatud 4,37 miljardi dollari suurusest näitajast.

Teine tähelepanuväärne kasumiootuste ületaja oli kunagine suur nutitelefonide tootja BlackBerry, mis on nüüd oma ärimudeli fookust muutnud, tegeledes autode meelelahutuse ja infosüsteemide, tarkvara ning küberturvateenuste pakkumisega. BlackBerry aktsia kerkis heade tulemuste toel 13,6% 10,09 dollarini.

Käesoleva aasta senini oodatuima börsidebüüdi tegi sõidujagamisfirma Lyft, mille aktsiate avalikku esmaemissiooni võib väga õnnestunuks pidada. Kui esialgu plaaniti aktsiaid müügiks pakkuda 62 kuni 68 dollari vahemikus, siis lõpuks kujunes IPO hinnaks 72 dollarit aktsia kohta. Täna avanes Lyfti aktsia börsil sellest hinnast veel 21,2% kõrgemal 87,24 dollari peal, kuid päeva lõpuks investorite esialgne entusiasm vaibus, nii et Lyft lõpetas esimese kauplemispäeva 8,74% IPO hinnast kõrgemal ehk 78,29 dollari peal. Tähelepanu väärib, et kaubeldi 69,8 miljoni aktsiaga, kui IPO käigus müüdi 32,5 miljonit aktsiat.

Aprillis on oodata Uberi aktsiate esmast avalikku pakkumist.