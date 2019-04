Goldman andis Nokia aktsiale müügisoovituse

Nokia Foto: AFP/Scanpix

Goldman Sachs muutis Nokia aktsia varasema neutraalse soovituse müügisoovituseks, viidates suurenenud konkurentsile.

Analüütikud Alexander Duval ja Hameed Awan kirjutasid investoritele saadetud memos, et Nokiat ähvardavad mitmed riskid, eeskätt konkurentide Ericsson ja Lõuna-Korea tehnoloogiagigant Samsungi poolt, vahendab CNBC.

Viimase kuue kuu jooksul on Nokia aktsial läinud paremini kui Euroopa tehnoloogiasektoril keskmiselt. Nokia aktsia edestab sektorit tervikuna 2%ga. Selle põhjus on nähtavasti asjaolu, et investorid nägid Nokiale head võimalust 5G-võrgule üleminekul. Goldmani hinnangul võisid investorid isegi liiga optimistlikud olla, arvestades, et Nokia ise on prognoosinud aasta algust pigem tagasihoidlikuks. Lisaks võtab varem suurt kasumit teeninud patendiäri hoogu maha.

Goldman prognoosib, et Nokia ja Samsung saavad mõlemad enda kätte 23% traadita võrgu turust. Ericssoni turuosa peaks jääma 29% juurde. Samsung on mainitutest aga kõvasti maas, ettevõtte turuosa on vaid 5%.

Samas on Samsungi puhul tähelepanuväärne, et ettevõte laieneb aktiivselt. Näiteks lõi Samsung hiljuti käed Verizoniga, et pakkuda USAs 5G-seadmeid. Goldmani analüütikud viitavad, et kuna Verizon on üks edumeelsemaid 5G edendajaid, võib Nokiat oodata ees suurem kukkumine.