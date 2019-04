Börs: Nasdaq ületas 8000 punkti piiri

New Yorgi börs. Foto: AFP

USA aktsiaturud lõptasid tänase kauplemispäeva tõusuga ning Nasdaq ületas 8000 punkti taseme – viimati juhtus see kuus kuud tagasi, vahendab MarketWatch.

Dow Jonesi indeks tõusis 0,3 protsenti, 26 452 punktini. Standard & Poor’s 500 lisas 0,1 protsenti, 2907 punktini. Nasdaq Compoiste kallines 0,3 protsenti ja lõpetas päeva 8000,2 punktil. Tegemist on psühholoogiliselt tähtsa tasemega, mis suudeti viimati ületada eelmise aasta 3. oktoobril.

Investorid hoiavad tulemuste hooajal silma peal. Täna teatas oma kvartalitulemused Bank of America – need olid oodatust kehvemad. Eelnevatel päevadel on tulemused teatanud Goldman Sachs ja Citigroup – ka nemad jäid analüütikute prognoosidele alla. USA pankadest on häid tulemusi näidanud vaid JPMorgan Chase.

“Turud keskenduvad täielikult tulemustele,” ütles investeerimisfirma North Star Investment Managementi investeeringute juht Eric Kuby. “Ettevõtted on juba varasemalt oma prognoose vähendanud. Nüüd on lihtsam latist üle hüpata.”

Täna teatas tulemused ka Johnson & Johnson, aktsia tõusis 1,1 protsenti, sest tarbe- ja tervisekaupade tootja ületas Wall Streeti ootusi. Investeerimisfirma BlackRocki aktsia kallines pärast tulemusi 3,3 protsenti, sest kasum alanes oodatust vähem. Pärast börsipäeva lõppu ilmusid ka Netflixi tulemused – need olid väga tugevad, aga prognoosid olid kehvad ning aktsia reageeris järelturul langusega.