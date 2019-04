USA jaemüük kasvas oodatust rohkem

Jaemüük kasvas USAs märtsis viimase 18 kuu kiireimas tempos. Foto: EPA

USA jaemüük kasvas märtsis viimase 18 kuu kiireimas tempos ning töötu abiraha taotlejate arv langes 49 aasta madalaima tasemeni, vahendab Bloomberg.

Jaemüük kasvas märtsis kokku 1,6 protsenti, millele aitas kaasa auto- ja kütusemüügi suurenemine. Veebruaris oli jaemüük hoopis languses ning kahanes kokku 0,2 protsenti, selgub USA kaubandusministeeriumi poolt neljapäeval avaldatud andmetest.

Märtsikuu numbrid olid oodatust tunduvalt paremad – Bloombergi küsitletud ökonomistid prognoosisid jaemüügi kasvuks 1,0 protsenti.

Tööministeerium avaldas täna ka töötu abiraha taotlejate arvu, mis eelmisel nädalal langes 192 000ni. Tegemist on madalaima näitajaga alates 1969. aastast. Ökonomistid arvasid, et töötu abiraha taotlejate arv hakkab hoopis tõusma.

“Tööturg on jätkuvalt elus ja täie tervise juures,” ütles investeerimisfirma Amherst Pierpont Securitiesi peaökonomist Stephen Stanley. “Kui tööturul on asjad hästi, siis võib ka eeldada, et tarbimiskulutused püsivad heal tasemel.”

USA esimese kvartali majanduskasvu numbrid ilmuvad 26. aprillil. Kuna jaemüük oli tugev ning kaubandusdefitsiit on ootamatult vähenenud, siis on ökonomistid majanduskasvu prognoose tõstma hakanud. Näiteks Atlanta Föderaalreserv tõstis esimese kvartali USA SKP kasvuprognoosi 2,4 protsendilt 2,8 protsendini.