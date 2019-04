Analüütik: Microsofti aktsia hinnatõus jätkub

Microsoft Foto: AFP

Microsofti äriklientidele suunatud teenused ja pilveteenuste äri on võimelised ettevõtte kasvu edasi vedama, mis peaks hoogu andma ka aktsiahinnale, ütles üks analüütik esmaspäeval.

Argus Researchi analüütik Joseph Bonner andis Microsoftile ostusoovituse ning tõstis aktsia hinnasihti 128 dollarilt 145 dollarini. See tähendaks, et praeguselt tasemelt tõuseb tema hinnangul aktsia 12 protsenti. Microsofti aktsia on tänavu kallinenud umbes 27 protsenti, 129,6 dollarini, vahendab MarketWatch.

“Tegevjuht Satya Nadella on viinud Microsofti äriklientideni ja pilveteenuste turule. Eelnevad vead, mis tehti juhtmeta mobiiliseadmete turul, on ära unustatud,” kirjutas Bonner. “Arvestades seda, kui suur on Microsofti praegune kliendibaas ning pikaajalised suhted, siis usume, et ettevõte on kasvu jätkumiseks hästi positsioneeritud.

Bonner tõstis ka 2019. ja 2020. aasta kasumiprognoose (vastavalt 4,7 ja 5,01 dollarini aktsia kohta). FactSeti küsitletud analüütikute konsensus on 4,56 ja 4,48 dollarit aktsia kohta.

Tänavu on Microsofti aktsia tõusnud tublisti, vaatamata sellele, et jaanuarikuus teatatud tulemused olid oodatust kehvemad. Eelmisel nädalal teatas Microsoft oma majandusaasta kolmanda kvartali tulemused, mis viisid ettevõtte turuväärtuse ajutiselt triljoni dollarini.