Allikad: Uberi IPO hind saab olema 44-45 dollarit

Uber. Foto: Reuters

Uberi IPO hinnaks kujuneb 44-45 dollarit aktsia kohta, ütlesid anonüümseks jäänud allikad CNBC-le neljapäeval. See on ettevõte enda prognoositust pigem veidi madalam. Seni pole Uber veel ametlikke numbreid välja andnud.

Uberi enda poolt seatud vahemik oli 44-50 dollarit, selgub ettevõtte eelmise kuu dokumentidest. Börsil alustatakse kauplemist homme ning aktsiasümbol saab olema UBER.

Sõidujagamise teenust pakkuva Uberi käive kasvas 2018. aastal 43 protsenti, 11,3 miljardi dollarini. Kohandatud kahjum ulatus aga 1,8 miljardi dollarini. Aasta varem oli kahjum 2,2 miljardit dollarit. Ettevõte pole kunagi kasumit teeninud ning mitmed analüütikud ütlevad, et Uber põletab liiga palju raha.

Selleks, et kaotusi tasa teha ja edasi kasvada, on ettevõte erinevatelt investoritelt kaasanud kümne aasta jooksul kokku 24 miljardit dollarit, selgub Crunchbase’i andmetest. Investorite hulka on kuulunud Benchmark, Alphabet ja Toyota. Kõige suurem osanik on Jaapani tehnoloogiafirma SoftBank, kes omab ettevõttes 16,3protsendilist osalust.

Ettevõte tegutseb kokku 63 erinevas riigis ja 700 linnas. Uber arendab ka isesõitvate autode tehnoloogiat ja palju muudki.