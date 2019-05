Eesti väikeinvestorite jaht miljonile eurole

Kristi Saare investor Toomase konverentsil. Foto: Tanel Meos

Miljonieurone portfell on eesmärk, kuhu poole investorid Kristi Saare ja Tauri Alas püüdlevad. Samas leiavad nad, et kiiret sellega pole ja pigem tuleb elu nautida.

Investeerimisega alustasid mõlemad 2012. aasta lõpus. „Kui me Kristiga alustasime, siis me rääkisime, et oleks portfell 10 000 eurot, issand, me oleksime rikkad!“ rääkis Alas "Investor Toomase tunnis". Kui aga 10 000 ootamatult väga kiiresti koos oli, oli järgmiseks mõtteks: „Oot, nii lihtne ongi või?“ Alase sõnul tuleb investeerimisega lihtsalt pihta hakata ja järjepidevusega tuleb tõenäoliselt ka edu.