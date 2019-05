USA plaanib kõrvaldada tollimaksu Mehhiko ja Kanada metallitoodetelt

USA president Trump ja Kanada peaminister Trudeau tervitamas üksteist G7 kohtumisel 2018. aasta juunis. Foto: EPA-EFE/NEIL HALL

USA on lähedal kokkuleppele võtmaks Kanada ja Mehhiko teraselt ja alumiiniumilt tollimaksu maha, kajastavad erinevad meediaagentuurid. See peaks aitama kolme riigi kaubanduskokkuleppe ratifitseerimisele USA kongressis, kirjutab Reuters.

Washington Post kirjutas reedel, et USA plaanib tariifid maha võtta järgmise 48 tunni jooksul ning vastukaaluks seatakse uued karmimad meetmed Hiina terasele, et see ei jõuaks USA turule Mehhiko ega Kanada kaudu.

Ka Washington Post tõi välja ,et Kanada ja Mehhiko teraselt tollimaksu maha võtmine oleks oluliseks sammuks, et võita kongressis heakskiitu uuele USA-Mehhiko-Kanada kaubandusleppele. Antud leping asendaks varasemat nn NAFTA lepingut.