Börs: reedel lubatakse tõusupäeva

Euroopa börsid on eurovalimiste eel valdavalt rohelises. Tõusu ennustavad futuurid ka USA börsile.

Futuurid annavad lootust, et Euroopas ja USAs punane värv börsidel roheliseks muutub. Foto: Reuters/Scanpix

Peale viimaste päevade nõrkust on Euroopa börsid tõusuteele asunud: Londoni börsiindeks kerkis 0,4%, Saksa börsiindeks DAX 0,8% ja Prantsusmaa CAC 40 tõusis 0,6%. Stoxx 600 kosus 0,5%. Stoxxil aga sellest suurt kasu olnud pole: käesolev nädal on indeksi väärtusest pühkinud 1,5%. Alates aasta algusest on indeks aga kerkinud 11%.