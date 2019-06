Goldmani ja UBSi juhid: turud hindavad intresside langetamise tõenäosust üle

Föderaalreservi peahoone Washingtonis. Foto: Reuters

Investorid peavad intressimäärade langetamist liiga tõenäoliseks, teatasid UBSi ja Goldman Sachsi juhtivad töötajad, vahendab CNBC.

Lootused, et laenukulud hakkavad jälle langema, tulenevad Föderaalreservi juhi Jerome Powelli ja teiste keskpanga ametnike väljaütlemistest. Nimelt teatas Powell, et intresside alandamine pole kaubandussõja eskaleerumisel sugugi välistatud ning keskpank teeb kõik endast oleneva, et majanduskasv jätkuks.