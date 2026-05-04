04.05.26, 15:23 Forus Takso esindusautoteenus koos isikliku juhiga on kättesaadav ööpäevaringselt Esindusautoteenus ehk transfeer tähendab, et ärikülalist ootab lennujaama saabumisväravas isiklik autojuht, kes viib ta hotelli või on kogu visiidi vältel esindusliku Mercedesega tema käsutuses. Teenust kasutatakse ka ettevõtte juhtide sõitudeks teise linna koosolekutele, delegatsioonide transpordiks väikebussidega, riigivisiitide protokollisõitudeks ning pidulikel puhkudel, näiteks pulmaautona.

Forus Takso tegevjuhi Tiit Isopi sõnul ühendab transfeerteenus mugavuse, esinduslikkuse ja personaalse lähenemise – väärtused, mida tavapärane takso või ühistransport ei paku. „See on lahendus neile, kes vajavad personaalset autojuhti kas või üheks lühikeseks sõiduks või siis pikemaks perioodiks erinevateks töösõitudeks,“ selgitas Isop. Teenust osutavad koolitatud ja kogenud autojuhid, kes tagavad turvalise ja meeldiva sõidu ning hoolitsevad kogu praktilise korralduse eest alates marsruudist kuni parkimiseni.

Üksikkülalistele ja väiksematele seltskondadele on saadaval must Mercedes-Benz E-klass või elektriline EQS SUV luksusauto. Suuremate gruppide jaoks pakutakse Mercedes-Benz V-klassi ja Sprinteri väikebusse ning kuni 56-kohalisi busse. Esindusautodel puuduvad taksotunnused – neil ei ole logo, plafooni ega taksomeetrit.

Transfeer võimaldab külalisel pärast pikka reisi jõuda lennujaamast või sadamast mugavalt sihtkohta, ilma et peaks ise transporti otsima. „Võtame kliendi või tema külalise saabumisväravas alati vastu nimelise sildiga ning auto ootab lennujaama või sadama ukse ees," kirjeldas teenuse personaalset lähenemist Forus Takso transfeerteenuse müügijuht Henri Karja.

Oluline väärtus on ka teenuse ööpäevaringne kättesaadavus. Kui klient saabub Tallinna kesköise lennuga ja peab jätkama teekonda Tartusse, Pärnusse või mujale Eestis, ei ole vaja oodata järgmise päeva ühistransporti. Sama kehtib varahommikuste lendude puhul, esindusauto koos juhiga on valmis ka siis, kui bussid ja rongid veel ei liigu.

Esindusautoteenust kasutavad nii erakliendid, ettevõtted kui ka riigisektor. Erakliendid tellivad esindusauto peamiselt pulmadeks, tähtpäevadeks või näiteks Vabariigi aastapäeval presidendi vastuvõtule sõitmiseks. Ettevõtete juhid hindavad võimalust kasutada sõiduaega töö tegemiseks, liikudes mugavalt tagaistmel ühest linnast teise. Väliskülaliste puhul hõlmab teenus sageli kogu visiiti, lennujaamast hotelli, sealt kontorisse ning õhtul restorani, kõik ühe arve alusel. Riigisektori VIP-külaliste sõidud toimuvad vajadusel ka politsei eskordi saatel.

Transfeerteenust saab tellida e-posti või telefoni teel ning hind on kliendile juba ette teada. „Saadame pakkumise kohe pärast päringu laekumist, nii et hilisemaid üllatusi ei teki,“ kinnitas Karja. Teenuse hind kujuneb vastavalt kasutusviisile: kas sõit punktist A punkti B või tunnipõhine teenus, mille puhul autojuht on pikemalt kliendi käsutuses. Arveldus toimub tellija kaudu, mistõttu ei pea külaline ise maksma ega kviitungeid koguma.

Lisaväärtusena on klientidel võimalik soovi korral tellida sama juht ka järgmiseks sõiduks. „Tuleme sellele alati vastu,“ märkis Karja.