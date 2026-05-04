Tolliametid annavad Temule vastulöögi

1. juulist lisandub igale kolmandast riigist tulevale saadetisele 3eurone tollimaks olenemata paki väärtusest ja 1. novembrist lisandub ka 4eurone tollikäitlustasu.
“80% kõikidest kaupadest, mis Eestisse, Euroopa Liitu tulevad, ei vasta kas tooteohutusnõuetele või rikuvad näiteks intellektuaalomandi nõuet,” rääkis maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Ursula Riimaa
. Ta lisas, et muudatuste eesmärk pole inimestelt rohkem raha võtta, vaid panna neid mõtlema, kas tasub igat asja tellida.
Intervjuus selgitas Riimaa veel, kuidas vähendab tollireformi raames loodav Euroopa Liidu ülene andmekeskus ettevõtjate jaoks bürokraatiat ja kuidas muudab tollikontrolli efektiivsemaks.
Küsis Aivar Hundimägi.