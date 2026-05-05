Microni aktsia sööstis uue rekordini

Microni aktsia on viimase aastaga kerkinud enam kui 690%.
Aktsia tõusu taga on kasvav nõudlus kiipide järele ning reitinguagentuuri Fitch otsus tõsta ettevõtte krediidireitingut. Reitingu parandamine on seotud ettevõtte tugevama finantsseisuga, mis saavutati tänu viimase aasta võlakoormuse vähendamisele.
Mälukiipide tootja Micron Technology avaldas kolmapäeva õhtul oma teise kvartali majandustulemused, mis ületasid analüütikute ootused nii tulu kui ka kasumi osas. Peamiseks veduriks on jätkuv nõudlus tehisintellekti lahenduste järele.
Mälukiibitootjate aktsiad sattusid neljapäeval müügisurve alla pärast seda, kui Google avalikustas algoritmi, mis vähendab tehisaru arendamiseks vajalikku mälumahtu kuni kuus korda. Uudise mõjul langes Micron Technology aktsia 7% ehk 355 dollarini.
