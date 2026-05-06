Tagasi ANDMEKAITSE

06.05.26, 13:05 Advokaat muudatustest andmekaitses: ettevõtjate elu läheb keerulisemaks Triniti advokaadi Kristena Kutti sõnul muudab isikuandmete rikkumistega seotud regulatsioonide lihtsustamine ettevõtjate elu tegelikkusest segasemaks.

Tavatöötajad on andmekaitset ja küberturvalisust puudutavates küsimustes advokaatide sõnul jätkuvalt infosulus.

Foto: Raul Mee

Euroopa Komisjon avalikustas eelmise aasta lõpus seadusandlike ettepanekute paketi, mille eesmärk on lihtsustada Euroopa Liidu digitaalvaldkonna õigusakte.

"Kui ma seda muudatusettepanekute teksti lugesin, siis mul ei olnud tunne, et see midagi lihtsamaks teeb, kuigi eesmärk on iseenesest üllas," rääkis Kutti.

Advokaadi sõnul ägisevad ettevõtjad administratiivse koorma all. "Me tahame, et meie ettevõtjate elu läheks kergemaks, aga mul on tunne, et ei lähe," märkis andmekaitseõigusele ja küberturvalisusele spetsialiseerunud advokaat Kristena Kutti

Artikkel jätkub pärast reklaami

Triniti advokaat Maarja Lehemets a sõnul on regulatsioonis ka palju positiivset. "See ei ole loodud ettevõtjate kiusamiseks, vaid meie ühiskonna väärtuste kaitseks. Omaette küsimus on see, kas ja kus on see tasakaalupunkt," lausus Lehemts.

Veel tuli saates juttu Sheini hiigeltrahvist, töötajate lohakusest ja sellest, kuidas juhid võiksid korraldada õngitsuskirjade simulatsioone.

Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.