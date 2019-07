Skandaalne Taavi Sõnajalg jäi EstateGuru projektiga hätta

EstateGuru kaudu majaehitust rahastanud ettevõtja ja püssikangelase Taavi Sõnajala investeering on liiva jooksnud: kohtutäitur müüb oksjonil mereäärset kinnistut koos hoonestusõigusega.

Taavi Sõnajalg Foto: Madis Sinivee/Delfi/Scanpix

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja oksjonikeskkonnas on alates möödunud nädalast kuulutus, et müüakse Taavi Sõnajalale kuuluva PRO Agentuur OÜ Viimsi vallas Miiduranna külas asuvat mereäärset kinnistut Laineoru 5 ühes hoonestusõigusega. Tegu on EstateGruru kaudu finantseeritud projektiga ja nüüd ootavad raha sajad investorid.