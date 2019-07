Ryanair vähendab 2020. aasta kasvuplaane poole võrra

Ryanair on vähendanud oma järgmise aasta kasvuplaane poole võrra seoses lennukeelu all oleva Boeing 737 MAX lennuki tarnete viivitamisega. See teade tõstis Euroopa konkureerivate lennufirmade aktsiaid, kuna konkurendid olid kartnud, et uute mahtude turule tulek toob piletihindu allapoole, kirjutab Reuters.