Õllenaut on investorid külmaks jätnud

Õllenaudi juhatuse liige Urmas Roots Sauel asuvas pruulikojas. Foto: LIIS TREIMANN

Samal ajal kui rahakaasamisplatvormidelt kapitali küsinud joogitootja Nudist ja jäätisetootja La Muu kuhjati rahaga üle, läheb Õllenaudi kampaania visalt.

Äripäeva poole on pöördunud mitu investorit, kes uurivad, miks on praegu Fundwise'i platvormil koos vaid 15% soovitud rahast. Käsitööõllede tootja Õllenaut tahab koguda investoritelt vähemalt ligi 310 000 eurot uue pruulikoja ehitamiseks. Veel on kampaaniat järel 43 päeva, koos on aga napilt 48 000 eurot.