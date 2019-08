Bitcoinil selle aasta halvim nädal

Bitcoin. Foto: Reuters

Bitcoini jaoks on käimasolev nädal olnud selle aasta halvim. Ka ülejäänud krüptovaluutadel ei lähe väga hästi, vahendab Bloomberg.

Maailma suurima digivaluuta hind on see nädal kukkunud 15 protsenti, 10 145 dollarini. Viimati langes bitcoin viie päeva jooksul nõnda palju novembris. Bloomberg Galaxy krüptovaluutade indeks on sama ajaga kukkunud 12 protsenti.