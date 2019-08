Analüütik: Eesti ehitusettevõtete väljavaade paraneb

Ehitusturg on Eestis stabiliseerumas, leidis Swedbanki aktsiaanalüüsi juht Marek Randma. Foto: Andras Kralla

Merkoga peab kannatust varuma 2020. aastani, ütles Swedbanki aktsiaanalüüsi juht Marek Randma Äripäeva hommikuprogrammis.

„Tõepoolest, ehitussektor on väga tiheda konkurentsiga ja ehitussektoris raha teenida on väga raske,“ nentis Randma, kes on sellegipoolest positiivselt meelestatud.