Aasia turud ei suuda suunda leida

Turud on nõutud järgmiste kaubandussõja sammude osas. Foto: AFP/Scanpix

Aasia turud liikusid kolmapäeval erisuundades, kaaludes kaubandussõjast tulevaid segaseid signaale.

Kui Aasia Dow, Jaapani Nikkei ning Hongkongi indeks on kirjutamise hetkel õhkõrnalt plusspoolel, siis Singapur ja Shanghai on kergelt miinuses, seis on aga muutlik, sest indeksid kõiguvad nullpiiri lähedal.