Hiina tootmisettevõtted on kaubandussõja tuules pidanud hindu veidi alandama. Pildil on ujumisriiete tehas Yinglinis Fujiani provintsis. Foto: AFP PHOTO / STR

Hiina tootmisettevõtted alandasid hindu

Hiina tootjahinnaindeks langes augustis 0,8%, millest kiiremat hinnalangust nähti viimati kolm aastat tagasi.

Reuters toob välja ,et Hiina tootmisettevõtted pidid hindu alandama, et hakkama saada väheneva nõudlusega seoses USA ja Hiina kaubandussõjaga, mis on Hiina majanduskasvu aeglustanud. See tähendab analüütikute sõnul, et Hiina valitsus peab ka edaspidi majandust stimuleerima, et majanduskasvu säilitada.