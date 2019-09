Raha ei lase selgelt mõelda

Kuigi inimesel on võime investeerimise ja rahaasjade peale mõelda ratsionaalselt ning plaanipäraselt, nõuab see sellegipoolest pingutust ning enda mõtlemisvigade tundmist, rääkis psühholoogiadoktor, ettevõtja ning inimeste juhtimise konsultant Eva-Maria Kangro intervjuus.

Kuigi finantsotsuseid saab teha selgelt ja kaalutletult, võivad inimesed siiski laskuda tihti emotsionaalsetesse või irratsionaalsetesse lõksudesse. Foto: Liis Treimann/Äripäev

„Inimesed on evolutsioonis arenenud sinnamaale, et meil on võimekus pöörata teadlikult tähelepanu, planeerida ette, rakendada enesekontrolli, tulla toime kiusatustega, lükata ka edasi vahetut präänikut suurema prääniku nimel tulevikus,“ selgitas psühholoog. „Kõik see on ju see, mis võimaldab meil ka edukalt rahaga toime tulla, oma finantse juhtida.“