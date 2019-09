Euroopale koidab 8 miljardi eurone karistustoll

Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) tahab anda USA-le loa lennufirmade toetuse pärast karistustollide kehtestamiseks, vihjas asjaga kursis olev allikas Bloombergile.

Airbus A330-200 Foto: Reuters/Scanpix

Kuna Euroopa riigid toetavad Airbusi – samm, mida USA peab enda firmale Boeingule kahjulikuks – tahab USA Euroopale karistustollid kehtestada. Selleks peab ta enne WTO-lt loa saama, kuid WTO-le lähedalseisev isik kinnitas Bloombergile, et see luba tuleb. Karistustollid võivad tulla juba oktoobris ning kehtestatakse plaani järgi 8 miljardi dollari väärtuses Euroopa kaupadele. Eelkõige on kaupade nimekirjas lennukid ja lennukiosad, aga ka luksuskaubad. WTO ametlik otsus avalikustatakse tuleval esmaspäeval.