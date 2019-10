Strateeg prognoosib kullarallit

Strateegi sõnul hakkab kulla hind tõusma. Foto: Reuters/Scanpix

Konsultatsiooniettevõtte Independent Strategy president ja strateeg David Roche prognoosib, et uuel aastal võib kulla hind rallida suisa 30% ning untsi hind võib jõuda 2000 dollarini.

Roche sõnul ütleb tema sisetunne, et keskpankade praeguse strateegia juures hakkab üha enam inimesi otsima traditsioonilistele valuutadele alternatiivi. Tema sõnul oleks kuld päris hea variant, sest see on turvaline ja selle omamine ei maksa midagi, võrreldes näiteks pankade hoiuste negatiivsete intressimääradega.