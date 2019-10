Nii hea aktsia, et ka konkurendid ostavad

LHV aktsionäride ring on viimase kvartali jooksul, mil toimus ka uus aktsiaemissioon, tublisti täienenud ja uute aktsionäride hulgast leiab nii konkurente, nimekaid iduettevõtjaid kui muidu silmapaistvaid isikuid, kes kõik usuvad LHV kiiresse kasvu.

TransferWise´i looja Taavet Hinrikus investeeris LHV aktsiasse, kuigi pank on TransferWise´i konkurent rahvusvaheliste maksete alal. Ka konkurentpanga pensionifondid on hammustanud suure tüki turule paisatud uutest LHV aktsiatest. Foto: Andras Kralla

LHV on selle aasta igas kvartalis raporteerinud klientide, laenude ja hoiuste mahu kasvust ning ka seekordne kvartal polnud erand. Uusi kliente tuli lausa rekordiline 9600. Kui palju on neist tulnud üle Swedbankist, pole teada, kuna LHV sellist statistikat ei tee, kuid arvestades Swedbanki turuosa suurust Eestis on võimalik, et just sealt on tulnud suurim hulk kliente. LHV pressiesindaja Priit Rum ütles, et lisandunud klientide endise panga kohta neil infot kogutud ei ole.