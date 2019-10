Ostes kasutatud auto, võid end avastada äratrööbatud takso omanikuna

Rumalaim viis osta kasutatud auto on kõndida ümber selle, parklas natukene sõita ja ära osta. See on põrsa kotis ostmine. Kui näha läbi müüjate trikid ja teada infokanaleid kontrollimiseks, võib leida vägagi kobeda neljarattalise sõbra paljudeks aastateks.

Automaaklerina tuhandeid kasutatud autosid kontrollinud Palle Kõlari sõnul tuuakse välisriikidest Eestisse vanu taksosid, mille läbisõitu on müüjad tagasi kerinud. Et mitte langeda pettuste lõksu, tuleb teada müüjate trikke ning muud, millele tähelepanu pöörata. Foto: Andras Kralla

Sellest, kuidas olla kasutatud autot ostes kindel, et see vastab vajadustele, on töökindel ja müüja esitatud tehnilised andmed on tõesed, rääkis Äripäevale ligi kümneaastase autode hindajana-maaklerina Automaakler Eesti OÜs tegutsev Palle Kõlar, kes on isiklikult teinud rohkem kui tuhande auto ostueelse kontrolli.