Twitteri aktsia sattus pärast tulemusi tugeva surve alla

Twitteri aktsia langes pärast tulemuste teatamist ligi viiendiku võrra. Foto: Reuters/Scanpix

Twitteri kolmanda kvartali käive ja kasum jäid ootustele alla, mis pani aktsia kiiresti langema. Ettevõtte teatas, et neil on reklaamidega probleeme – toodetes on vigu ning suvine nõudlus oli ebatavaliselt madal, vahendab Reuters.

Samas suutis sotsiaalmeedia platvorm oma igapäevaste kasutajate hulka suurendada, millega ületati analüütikute ootusi.