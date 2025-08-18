Tagasi 18.08.25, 14:00 Potisepp: käibemaksu erisuse loomise võiks siduda ühe kindla kohustusega Käibemaksu erisust toiduainetele võib kaaluda siis, kui on selge, kuidas teenitakse saamata jääv maksutulu, kuid arvutusi ei tohi siin teha poliitikud, tööstus ega kaubandus, leiab toiduliidu juhataja Sirje Potisepp.

Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp.

Foto: Liis Treimann

“Käibemaksu [erisuste loomise] osas tahan rõhutada, et me ei ole näinud ühtegi analüüsi, kust tagasi võtta saamata jäänud tulu. Tahame saada kindluse, et kui me alandame käibemaksu toiduainetele, siis me ei saa kaela mõnda uut maksu, mis omakorda hakkab jälle toiduainete ja muude toodete hindu tõstma,” selgitas Sirje Potisepp Äripäeva raadio saates “Tööstusuudised eetris”.

Potisepp märgib, et käibemaksu puudutav diskussioon tasub ilmselt üle vaadata, kuid seejuures on oluline, kuidas leitakse puudujääv tulu.

“Jube hea on korraldada petitsioone, võtmata seejuures endale mingitki vastutust ja pakkumata lahendusi, kuidas katame saamata jäänud tulu. Kui [käibemaksu erisusi] tahetakse, selleks on poliitiline tahe, siis tuleb kõigepealt ära teha rehkendus, aga seda ei tohi teha poliitikud, toidutööstus ega jaekaubandus, vaid selle peavad ära tegema analüütikud,” rõhutas toiduliidu juhataja.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Samas ütles Potisepp, et ta ei pea õigeks olukorda, kus ühiskonnas on hakatud otsima süüdlasi selles, et hinnad on kõrged.

“Tõsi on samas see, et välisomanikega ketid viskavad Eesti tooteid sortimendist välja, arvestamata mingeidki emotsionaalseid aspekte. Ma saan sellest aru, aga ma ei taha sellega leppida. Kui me leiaksime riigieelarves võimaluse käibemaksu langetamiseks, siis võib-olla tuleks see siduda sortimendi kohutustusega,” pakub Potisepp lahenduse, mis toetaks Eesti tooteid rohkem.

Veel ütles Potisepp, et järjest enam on näha, kuidas jaeketid paigutavad riiulites kõige magusamale ehk silmade kõrgusele just omamärgitooteid.

Saadet juhib Harro Puusild.