Aasta on investoritele enneolematult kasumlik olnud

Käesolev aasta on kui mulluse peegelpilt. Foto: Reuters/Scanpix

Kui kõik suurimad varaklassid jätkavad sel aastal enda praegusel kursil, tuleb 2019. aastast investoritele üks parimaid aastaid, kirjutab CNBC.

Aasta algusest alates on senimaani tõusnud nii aktsiad, võlakirjad, kuld ja ka nafta. Tegemist võib olla isegi esimese aastaga, mil kõik neli varaklassi tõusevad vähemalt 10%, kirjutab analüüsifirma LPL Financial enda postituses. „(...) pinna all toimub miski, mis teeb 2019. aasta väga eriliseks,“ seisab ettevõtte blogis.