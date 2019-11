USA hakkab uurima Apple’i „seksistlikku“ krediitkaarti

Selle aasta märtsis tutvustas Apple Pay asepresident Jennifer Bailey Apple Cardi. Foto: Tony Avelar, AP Photo/Scanpix

USA finantsregulaator on alustanud Apple’i krediitkaardi uurimist, mis pakub meestele ja naistele erinevat krediidilimiiti, kirjutab Reuters.

See tuleneb kaebustest, mida on esitanud ka üks Apple’i kaasasutajaid Steve Wozniak, et kasutatud algoritmid on kaldu naiste kahjuks.