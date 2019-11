Danske Bankis algab suurkoondamine

Danske Bank kavatseb läbi viia ulatusliku koondamise, eelkõige puudutab see võlakirjade- ja valuutakaubanduse divisjoni.

Danske Bankis algab suurkoondamine. Foto: Reuters/Scanpix

„See, et koondamine tuleb, oli juba teada novembri alguses, kuid nüüd on see kätte jõudmas,“ kirjutab Berlinske anonüümsetele allikatele tuginedes.