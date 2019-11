Danskega pean kannatlik olema

Danske Bank Foto: Reuters/Scanpix

Kui kevadel rahapesuskandaalist räsitud Danske panga aktsiat ostsin, lubasin ebakindluse tõttu, et ostan pikema vaatega, vähemalt viieks aastaks.

Nüüd näib, et võib-olla tulebki need 4-5 aastat ära oodata. Selline mulje jääb Danske panga uue juhi Chris Vogelzangi lähiaastate strateegiast, kuidas skandaalist üle saada, kasumlikkust tõsta ning klientide ja investorite usaldus tagasi võita. Plaan avaldati reedel koos panga kolmanda kvartali tulemustega ja sihid on seal seatud aastaks 2023.