Briti nael tõuseb robinal

Briti naelsterling tõusis täna dollarisse viimase seitsme kuu kõrgeima tasemeni, sest usutakse, et peaminister Boris Johnsoni Konservatiivide Partei saab üldvalimistel parlamendis enamuse.

Valuutakauplejate hinnangul teeb Konservatiivide Partei Briti majandusele vähem kahju. Foto: AFP

Nael on viimase kolme päevaga kallinenud 1,5 protsendi võrra ning jõudis neljapäeva hommikul 1,3146 dollarini – viimati kauples valuuta nii kõrgel selle aasta mai alguses. Nael on dollari suhtes tõusnud kõrgemale ka 200 päeva libisevast keskmisest, mis on tehnilist pilti vaadates positiivne signaal.