Investeeringud, mis täitsid Jaak Roosaare taskuid

End finantsvabadusse investeerinud Jaak Roosaare tänavune tootlus on üle 70 protsendi – mees jagas investeerimisvihjeid, mis talle sellise numbri tagasid ja mis on tal tulevikuks veel radaril.

Jaak Roosaare teenis sel aastal üle 70 protsendi tootlust. Foto: Liis Treimann

"S&P 500 on minu Interactive Brokersi andmetel sel aastal kerkinud 28,88 protsenti ja minu portfell 73,36 protsenti," rõõmustas Roosaare esmaspäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis. "Aga eks see tuleneb sellest, et eelmise aasta lõpus veerand portfellist haihtus ning jaanuaris tuli taas 25 protsenti tõusu," viitas ta sellele, et pikas perspektiivis tema tootlus nii suur ei ole.