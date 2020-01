Turg kardab kättemaksu

USAs Denveris protestitakse USA droonirünnaku pärast, kus hukkus Iraani kindral. Protestijad tahavad, et olukord rahuneks ja sõda ei tuleks. Foto: AP/Scanpix

USA korraldatud droonirünnak ja selle mõju turgudele tuletas kõigile meelde, kui haavatav on maailmamajanduse kasvuväljavaade.

Majandusanalüütikud olid lootnud, et 2020ndad aastad saavad alata rahulikult. USA ja Hiina kaubanduslepe ootab lõplikku kinnitust, Brexitiga on asjad selgemad ja ettevõtjate kindlustunne oli maailmas tervikuna kasvujoonel. Neljapäevane droonirünnak aga purustas kõik ootused, et globaalne majandus võiks taastuda, tunnistas Credit Agricole’i valuutaanalüütik Valentin Marinov.