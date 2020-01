Katre Kõvaski investeerimisfilosoofia pani paika Swedbanki möödalask

Tallinki juhtkonna värskeim liige Katre Kõvask on investor vana kooli tähenduses: börsidel ei mängi, vaid ostab neid ettevõtteid, mis meeldivad, olgu need börsil või mitte.

Katre Kõvask usub, et Tallink teeb veel suuri asju Foto: Liis Treimann

Kõvask rääkis, et alguses ei viidanud miski sellele, et temast ettevõtte juht või investor saab. „Kasvasin üles sügaval nõukogude ajal. Ema oli arst, isa insener, nii et meie perekonnas öösiti vahvleid ei küpsetatud ja turul müümas ei käidud,“ meenutas Kõvask. Tänaseks on Kõvask liikunud Tallinkisse, põhjus on lihtne: ta leiab, et seal saab veel suuri asju ära teha.