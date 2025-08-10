Äripäev
  • OMX Baltic0,31%296,78
  • OMX Riga−0,13%914,69
  • OMX Tallinn0,24%2 038,22
  • OMX Vilnius0,31%1 208,58
  • S&P 5000,78%6 389,45
  • DOW 300,47%44 175,61
  • Nasdaq 0,98%21 450,02
  • FTSE 100−0,06%9 095,73
  • Nikkei 2251,85%41 820,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,9
  10.08.25, 09:18

Trump kaalub Zelenskõi kutsumist kohtumisele Putiniga

Valge Maja kaalub Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi kutsumist järgmise nädala kohtumisele Alaskal, kus kohtuvad USA riigipea Donald Trump ja Venemaa liider Vladimir Putin.
Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi jäi algse teate järgi välja USA ja Venemaa juhtide peagi arutatavast Ukraina vaherahust.
  • Foto: Zuma Press / Scanpix
“Seda arutatakse,” ütles üks teemaga kursis olevatest inimestest, kirjutab CNBC.
Uudised
  • 09.08.25, 09:15
Trump: kohtun Putiniga reedel Alaskal
Ameerika Ühendriikide president Donald Trump teatas, et kohtub Venemaa liidri Vladimir Putiniga uue nädala reedel Alaska osariigis.
Uudised
  • 08.08.25, 08:57
Täna on Putinile esitatud vaherahu ultimaatumi tähtaeg
Vaid mõni tund enne Donald Trumpi seatud relvarahu tähtaega 8. augustil jätkas Venemaa droonirünnakutega Ukraina linnade vastu, tabades muu hulgas Odessat ning Kiievi lähistel asuvaid Butšat, Irpinit ja Hostomeli.
Uudised
  • 06.08.25, 09:54
Reuters: Putin Trumpi ähvardusi ei pelga
Venemaa president Vladimir Putin ei kavatse alluda USA presidendi Donald Trumpi ähvardusele kehtestada reedest sanktsioonid, ütlevad Reutersi allikad Kremlile lähedastest ringkondadest.
  • PRO
Uudised
  • 05.08.25, 10:01
Valge Maja ja Kremli vahel välkus tuumakaart
Sel nädalal selgub, mida tähendas USA presidendi Donald Trumpi ultimaatum Venemaale sõja lõpetamiseks. Vastuseks sotsiaalmeedias järskude avaldustega esinevale Venemaa endisele presidendile Dmitri Medvedevile teatas Trump, et suunab kaks tuumaallveelaeva Venemaa lähedale. See meenutab külma sõja aegset retoorikat.
1
Saated
  • 08.08.25, 09:23
Kolm aastat miinuses olnud Jalmar Vabarna ootab sel nädalavahetusel pööret
2
Intervjuu
  • 08.08.25, 06:00
Wall Streeti abielupaar müüs oma villa Floridas ja kolib Tallinna, et avada siin oma äri
3
Uudised
  • 08.08.25, 15:23
Koos erisoodustusmaksuga läksid tervisekassa suvepäevad maksma 135 000 eurot
4
Uudised
  • 09.08.25, 06:00
Vaidlustega vaevatud Tartu magusa ala arendusele kumab uus lootuskiir
Linnaarhitekt: leidsime Atlantise omanikega kompromissi
5
Arvamused
  • 08.08.25, 14:18
Irene Annus: kampaania “tagasi kontorisse” on ohtlik
6
Arvamused
  • 08.08.25, 14:41
Erik Sakkov: tervisekassa lugu annab õppetunni iga nõukogu igale liikmele

Uudised
  • 10.08.25, 09:18
Trump kaalub Zelenskõi kutsumist kohtumisele Putiniga
Uudised
  • 10.08.25, 07:00
Raadiohitid: Heiti Hääle vaade majandusele, kinnisvarapärlid ja must auk Toomase portfellis
Arvamused
  • 10.08.25, 06:00
Pagaritööstuse juht: käibemaksuerisus või mitte – maksutõusul on reaalne mõju
Näiteid ja anekdoot otse elust
Saated
  • 10.08.25, 06:00
Jana Guzanova avameelselt suhtevägivallast: “Tekkis küsimus, kas ma üldse eluga pääsen”
Intervjuu
  • 09.08.25, 18:11
Heiti Hääl ootab riigilt garantiid: siis turureegleid ei muudetaks
Uudised
  • 09.08.25, 17:04
Nädala lood: Telialt raha välja võidelnud aktsionärid jäid pimedusse, investor Toomas ostab kukkuvat nuga
Börsiuudised
  • 09.08.25, 11:54
Nvidia bossi uus katse Trumpiga meelitas välja USA loa müüa kiipe Hiinasse
Majandustulemused
  • 09.08.25, 10:50
Wismari haigla langes mullu esmakordselt kahjumisse
Numeri juhtiv maksukonsultant Peep Kalamäe sõnul on oluline, et ettevõtted dokumenteeriksid laenutehinguid korrektselt ning järgiksid turutingimusi – see aitab vältida vaidlusi maksuhalduriga ja võimalikku täiendavat maksukoormust.
Ettevõtte antud laenud võivad kätkeda ohtlikke maksuriske
Carol ja Daniel Wildermuth olid tänavuse investeerimisfestivali ühed välisesinejad.
Wall Streeti abielupaar müüs oma villa Floridas ja kolib Tallinna, et avada siin oma äri
Nasdaq liitindeks tegi reedel uue rekordi.
Wall Street lõpetas nädala võidukalt
TSMC eelmise kuu müügitulu oli 10,8 miljardit dollarit.
Kiibitootja kasvatas juulis müüki 26%
Ei võta vastu ‒ DelfinGroupi aktsionär lükkab Indexo pakkumise tagasi

Irene Annus.
Arvamused
  • 08.08.25, 14:18
Irene Annus: kampaania “tagasi kontorisse” on ohtlik
Tartus Holmi kvartalis on praegu suurim ja tuntuim maamärk Emajõe ääres Kaarsilla juures asuv Atlantise maja.
Uudised
  • 09.08.25, 06:00
Vaidlustega vaevatud Tartu magusa ala arendusele kumab uus lootuskiir
Linnaarhitekt: leidsime Atlantise omanikega kompromissi
Carol ja Daniel Wildermuth olid tänavuse investeerimisfestivali ühed välisesinejad.
Intervjuu
  • 08.08.25, 06:00
Wall Streeti abielupaar müüs oma villa Floridas ja kolib Tallinna, et avada siin oma äri
Ülemsootska Jalmar Vabarna
Saated
  • 08.08.25, 09:23
Kolm aastat miinuses olnud Jalmar Vabarna ootab sel nädalavahetusel pööret
Äripäev jäädvustas Rain Laane esimest tööpäeva toonases haigekassas 2017. aastal.
Suur lugu
  • 08.08.25, 16:29
“Ärge olge kontrollifriigid!” IT-valdkonnas armastatud juht lahkub tervisekassast maksumaksja vaenlasena
Pärast seda kui Laagna tee tänu Christopher Nolani filmile „Tenet“ kuulsaks sai, tuli Eesti filmimaastikule järjest suuri rahvusvahelisi projekte. Nüüdseks on aga see sissevool raugenud ja eriti tänavu on langenud Eesti filminduses kokku mitu halba asja.
Suur lugu
  • 09.08.25, 06:00
Suur töötus Eesti filmitööstuses: “Teneti” järeltõugetega sai hea aeg läbi
Tänavu on langenud filminduses kokku mitu halba asja
Erik Sakkov.
Arvamused
  • 08.08.25, 14:41
Erik Sakkov: tervisekassa lugu annab õppetunni iga nõukogu igale liikmele
Numeri juhtiv maksukonsultant Peep Kalamäe sõnul on oluline, et ettevõtted dokumenteeriksid laenutehinguid korrektselt ning järgiksid turutingimusi – see aitab vältida vaidlusi maksuhalduriga ja võimalikku täiendavat maksukoormust.
  • ST
Sisuturundus
  • 05.08.25, 15:11
Ettevõtte antud laenud võivad kätkeda ohtlikke maksuriske

Rekordilise juulikuu taustal laiutab portfellis must auk
Investor Toomase tund
Rekordilise juulikuu taustal laiutab portfellis must auk
00:00
Heiti Hääl pikas intervjuus: Eesti majandusele tehti korvamatut kahju
Kuum tool
Heiti Hääl pikas intervjuus: Eesti majandusele tehti korvamatut kahju
00:00
Rain Laanest sai Kristen Michalit päästev õlekõrs
Äripäev eetris
Rain Laanest sai Kristen Michalit päästev õlekõrs
Risto Vähi: lahkuvad investorid jätavad kinnisvaraturule pärleid
Ruutmeetrite taga
Risto Vähi: lahkuvad investorid jätavad kinnisvaraturule pärleid
Merko juht: pakkumisi tehakse arusaamatute hindadega
Hommikuprogramm
Merko juht: pakkumisi tehakse arusaamatute hindadega
Hanschmidt: Ida-Euroopas õnneks enam soodsaid ostuvõimalusi ei paista
Hommikuprogramm
Hanschmidt: Ida-Euroopas õnneks enam soodsaid ostuvõimalusi ei paista
