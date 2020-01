Bank of America ületas ootusi

Bank of America. Foto: Reuters/Scanpix

Bank of America neljanda kvartali tulemused olid oodatust paremad, panga võlakirjade kauplemisäri ja laenumahud kasvasid, olgugi, et intressimäärad on aastatagusega võrreldes madalamal.

Võlakirjade kauplemisäri on tulemused teatanud USA pankade jaoks olnud väga tulus äri. Bank of America puhul suurenes selle käive aasta viimases kvartalis 25 protsenti. Laenude maht kasvas kokku 6 protsenti, millega edestati nii Citigroupi kui ka JPMorgani.