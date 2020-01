Vene börsi ekspert: investoritel raputusi oodata pole

Vene turu ekspert Jelena Rozenfeld Foto: Andras Kralla

Trigon Capitali partner ja fondijuht ning Vene turu ekspert Jelena Rozenfeld ütles, et praegune ootus on, et uus peaminister paneb lipukirjaks venelaste elatustaseme tõstmise, aga majanduses suuri raputusi ette näha ei ole.

Investorid võtsid teate positiivselt vastu ja hommikul tõusis Moskva börsiindeks ligikaudu protsendi võrra.