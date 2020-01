Caterpillar prognoosib 2020. aastaks oodatust nõrgemat kasumit tulenevalt nõudluse langusest ehitussektoris. Foto: Stephanie LeCoq/European Pressphoto Agency

Caterpillar prognoosib nõudluse langust USA ehitajate poolt

Caterpillar prognoosis reedel käesolevaks aastaks oodatust nõrgemat kasumit, kui teatas langenud käibest kõigis kolmes peamises ärisegmendis , teatas Reuters.

Caterpillari nõrk prognoos näitab, et USA tööstussektoris ei ole hetkel kõige paremad ajad. Caterpillar, mis on maailma suurim ehitus- ja kaevandusmasinate tootja, ütles, et ootab 2020. aastal kohandatud kasumiks 8,50 – 10 dollarit aktsia kohta. Prognoos on madalam, kui 2019. aastal teenitud kasum 11,06 dollarit aktsia kohta ning allpool analüütikute prognoosi, milleks oli keskmiselt 10,63 dollarit aktsia kohta.