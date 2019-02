Neli tugevat dividendimaksjat

Dividendiaristokraatide nimekirja lisandus muu hulgas USA rasketehnika tootja Caterpillar. Foto: Reuters/Scanpix

Indeksikompanii S&P Dow Jones Indices vaatas üle USA dividendiaristokraatide nimekirja ning lisas sellesse neli uut firmat.

Dividendiaristokraatide nimekirja pidamise eest vastutava S&P Dow Jones Indicesi hinnangul on dividendiaristokraadid pakkunud alates indeksi loomisest 1990. aastal keskmist aastast kogutootlust +11,6%. USA suurettevõtteid koondava S&P 500 indeksi kogutootlus on samal ajal olnud keskmiselt +9,3% aastas. Ka viimase kümne aasta tootlusnumbreid võrreldes on vahed märgatavad. Dividendiaristokraadid on pakkunud keskmiselt +14,6% aastatootlust võrrelduna +13,1% S&P 500 tootluse numbriga. Paremat tootlust on pakutud seejuures madalama riskiga.