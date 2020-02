USA justiitsminister: USA peaks kaaluma kontrollosaluse omandamist Ericssonis ja Nokias

Nokia ja Ericsson on tänu 5G tehnoloogia arendamisele saanud USA valitsuse huvitobjektiks. Foto: Yves Herman/Reuters/Scanpix

USA justiitsminister William Barr teatas neljapäeval, et USA peaks Hiinast tuleneva ohu vähendamiseks kaaluma strateegilise osaluse omandamist Soome Nokias ning Rootsi Ericssonis, et võistelda Huawei positsiooni vastu järgmise põlvkonna 5G telekomitehnoloogias, vahendab Reuters.

USA justiitsminister William Barr andis seda mõista Washingtonis korraldatud konverentsil, mis käsitles Hiina majandusspionaaži. Barr ütles oma kõnes, et on tehtud ettepanekuid Huawei riski vähendamiseks nii, et „Ameerika Ühendriigid koondavad end Nokia ja/või Ericssoni taha.“