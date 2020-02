Pandeemia-võlakiri on vabalanguses

Milanolased kaitsevad end viiruse eest maskidega. Foto: Xinhua, Scanpix

Investeerimismaailmas on sadu veidraid finantsinstrumente. Üks neist – nn Maailmapanga pandeemiavõlakiri – on koroonaviiruse leviku tõttu surve alla sattunud, kirjutab Financial Times.

2017. aastal maailmapanga loodud nn pandeemiavõlakiri loodi kahes osas ning selle koguväärtus on 320 miljonit dollarit. Võlakiri maksis investoritele intressi, mida finantseerisid doonorriigid Jaapan ja Saksamaa. Kuna võlakirjaga käis kaasas tingimus, et juhul kui maailmas puhkeb teatud kriteeriumitele vastav pandeemia, ei saa investorid enam raha tagasi, vaid kogu võlakirja summat kasutatakse kriisi leevendamiseks. Nüüd on investorid võlakirja hooga müüma asunud.