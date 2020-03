USA börsil katkestati kauplemine 15 minutiks

S&P 500 indeksi kukkumise tõttu 7% ulatuses tuli New Yorgi börsil täna kauplemine 15 minutiks katkestada kohe pärast avanemist, kirjutab Bloomberg.

USA aktsiad olid eelturul languses ja pärast turu avanemist tuli languse peatamiseks rakendada börsireegleid, mis määravad katkestuse kauplemises, vastavalt languse suurusele. Foto: Reuters/Scanpix

"Ehkki investorid on mures ja kardavad, et kauplemisseisak viib veel suuremate probleemideni, võimaldab see siiski veidi mõelda ja oma tegevust ümber hinnata," ütles Miller Tabak & Co aktsiastrateeg Matt Maley Bloombergile. Viimati toimus futuuride kauplemisseisak 8. novembril 2016. aastal pärast Donald Trumpi šokeerivat valimisvõitu.