11 aastat kestnud USA aktsiate pulliturg sai läbi

Wall Streeti tänav New Yorgis. Foto: Reuters/Scanpix

Aktsiaturud odavnesid täna üle maailma ning Dow Jonesi indeks jõudis lõpuks karuturule, millega lõppes Ühendriikide ajaloo pikim pulliturg, vahendab Bloomberg.

Dow Jones odavnes täna kokku 5,9 protsenti ning lõpetas päeva veebruaris saavutatud rekordist 20 protsenti madalamal. Standard & Poor’s 500 indeks jõudis päevasiseselt karuturule, aga sulgus rekordist 19 protsenti madalamal. See tähendab, et 2009. aasta 9. märtsil alanud pulliturg on lõpuks läbi saanud.